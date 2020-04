Ein Rezept für Bananenkuchen von Linus (4)

Anzeige

Der vierjährige Linus verbringt sehr viel Zeit daheim mit seiner Mama, weil sein Papa weiter arbeiten geht. Dabei hat er das Backen für sich entdeckt und stellt euch hier sein Rezept für leckeren Bananenkuchen vor.

Von Linus (4) aus Wörth.

Hallo zusammen!

Zuerst einmal möchte ich mich vorstellen: Mein Name ist Linus, ich bin viereinhalb Jahre alt und wohne in Wörth. Dass ich momentan wegen dem blöden Virus nicht in den Kindergarten oder auf den Spielplatz darf, um dort mit meinen Freunden zu spielen, finde ich ganz schön doof.

Homies – die Kinderzeitung der BNN

Homies ist die Kinderzeitung der BNN für alle, die in der Corona-Zeit zu Hause bleiben müssen und viele gute Ideen haben.

Viele Ideen anderer Kinder findet ihr auf der Homies-Übersicht. Wenn ihr selbst etwas schreiben, fotografieren oder filmen möchtet, erklären wir euch hier, wie ihr das an die Homies-Redaktion schicken könnt.

Zum Glück aber habe ich eine ganz tolle Mama, die von morgens bis abends mit mir spielt, bastelt, Quatsch macht und in der Küche werkelt. Besonders viel Spaß macht mir das Backen von Bananenkuchen, den ich über alles liebe, weil er sooooooo lecker bananig schmeckt. Ich darf unter anderem dabei helfen die Eier aufzuschlagen, die Bananen zu zerdrücken und den Teig zu rühren. Natürlich kommt dabei auch das Naschen nicht zu kurz. Wer Lust hat, meinen Bananenkuchen nachzubacken, dem erkläre ich gerne, wie das geht.

Das Rezept

Ihr benötigt:

zwei Eier

ein Päckchen Vanillezucker

125 Gramm Zucker

einen halben Liter Milch

125 Gramm Butter

250 Gramm Magerquark

250 Gramm Mehl

zwei mittelgroße Eier

zwei reife Bananen

und einen Teelöffel Backpulver.

Die Butter lasst Ihr bei Zimmertemperatur weich werden und verrührt sie anschließend mit dem Quark und den Eiern. Dann die zerdrückten Bananen, das Mehl, den Zucker, das Backpulver und zum Schluss die Milch hinzugeben und noch einmal alles kräftig vermanschen.

Das Ganze wandert dann für etwa 45 bis 50 Minuten bei Ober-/Unterhitze in den auf 175 Grad vorgeheizten Backofen.

Nun wünsche ich Euch einen guten Appetit,

Euer Linus