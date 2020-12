Einen winterlichen Gaumenschmaus in drei Gängen hat Jörg Hammer vom Karlsruher Traditionshaus „Oberländer Weinstube“ für die Herdhelden unter den BNN-Leserinnen und -Lesern kreiert. Als Weihnachtsmenü für vier Personen ist es gedacht und so konzipiert, dass man vieles vorbereiten kann und so nicht den kompletten Festtag in der Küche verbringen muss.

Genug Zeit sollte man sich aber dennoch nehmen, rät der Profi den Hobbyköchen, denn „unter Stress macht es keinen Spaß – und der Erfolg leidet auch“. Er muss es wissen: Seit er 1984 in seiner fränkischen Heimat in der Nähe von Hof seine Ausbildung begann, steht er am Herd.