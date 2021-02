Wenn der Klodeckel schon wieder nicht heruntergeklappt wurde, die Wäsche wieder neben dem Korb liegt und die Ehefrau – oder der Mann – stundenlang das Badezimmer blockiert – wenn sich also all die störenden Beziehungs-Kleinigkeiten anstauen, dann droht Streit.

Wenn eine anfangs so harmonische Liebe regelmäßig in Schimpfen, Schmollen und Grollen abgleitet, denkt so mancher: „Wenn ich das nur vorher gewusst hätte…“

Aber lässt sich ein Beziehungsdesaster tatsächlich verhindern? Ein schottischer Wissenschaftler hat sich an eine Beantwortung dieser Frage gemacht.