Chef des Nationalparks Schwarzwald: „Lothar hat Bewusstsein für Klimawandel geschaffen“

Im Nationalpark Schwarzwald läuft ein Großexperiment: Nachdem Orkan Lothar große Waldflächen kahl geschlagen und viel Totholz hinterlassen hat, ist es im Gebiet des Lotharpfades weitgehend dem freien Spiel der Natur überlassen, was daraus Neues erwächst.

Wanderer können dort seit 2003 über umgestürzte, verwitternde Bäume klettern und erleben, wie der Wald sich regeneriert. Der Biologe Wolfgang Schlund hat die Idee für den Lotharpfad gemeinsam mit Kollege Charly Ebel entwickelt. Heute leitet er den 2014 gegründeten Nationalpark Schwarzwald. Im Gespräch mit BNN-Redakteurin Elvira Weisenburger erzählt Schlund von den Überraschungen, die ihm die Natur bei dem Großexperiment beschert.

Herr Schlund, mit dem Lotharpfad haben Sie dem Orkan ein Naturdenkmal gesetzt und eine Besucherattraktion geschaffen, die für den Nationalpark-Gedanken warb. Ist es ein Stück weit also auch Lothar zu verdanken, dass sich das Schutzgebiet nach langem Streit doch noch durchsetzen ließ?

Schlund: Ganz so weit würde ich nicht gehen wollen. Aber der Lothar-Pfad hat viele, viele Besucher und Fachleute dazu gebracht, darüber nachzudenken: Wie geht es weiter? Wie stabil kann der Wald sein? Was macht die Natur, wenn solch eine Katastrophe eintritt? Und eine Katastrophe war Lothar für die wirtschaftenden Menschen ja eindeutig. Man hat damals erkannt, was es bewirkt, wenn man dem Klimawandel nicht Einhalt gebietet. Dieses Bewusstsein hat Lothar auf jeden Fall geschaffen.

Auf dem Gebiet des Lotharpfads darf der Wald nun seit 20 Jahren weitgehend ungestört zerfallen und aus eigener Kraft regenerieren. Welche Entwicklungen haben Sie überrascht?

Schlund: Es hat uns erstaunt, wie schnell auch die mächtigeren Baumstämme verfallen. Es gibt eigentlich eine Faustregel, die besagt: Ein Stamm mit 60 bis 80 Zentimetern Durchmesser braucht etwa 60 bis 80 Jahre, bis man von dem Holz nichts mehr sieht. Aber der Verwitterungsprozess hat die Bäume schon jetzt, nach 20 Jahren, sehr verändert. Natürlich hängt das auch vom Standort ab: Liegt das Holz auf feuchtem Boden? Ist es von Farn überwachsen? Oder trocknet die Sonne es aus? Aber ich hatte damit gerechnet, dass das harte Kernholz langsamer verwittert.

Müssen Sie die Faustregel nun korrigieren?

Schlund: Mal sehen, wir warten noch die vollen 60 bis 80 Jahre ab (lacht).

Vor wenigen Tausend Jahren stand in dieser Gegend noch eine Art Urwald aus Tannen und Buchen. Der Mensch setzte dann auf monotone, schnell wachsende Fichtenwälder. Wie entwickelt sich die Artenvielfalt nun im freien Spiel der Kräfte?

Schlund: Die Buchen behaupten sich ganz gut. Anfangs hatten wir sehr viele Ebereschen – besser bekannt als Vogelbeeren –, und einige Birken, doch dann haben sich die jungen Fichten und Weißtannen durchgesetzt. Auch in der Naturverjüngung kommt die Fichte sehr stark durch, da sie nun einmal schnell wächst.

Die Menschen hatten den Wald so umgebaut, dass die Fichte mit 70 Prozent dominiert. Läuft es in der Naturverjüngung auf ein ähnlich krasses Verhältnis hinaus – oder könnte sich der Wald wieder in Richtung des ursprünglicheren Tannen-Buchen-Waldes entwickeln?

Schlund: Es ist zu früh, um das zu sagen. Früher hatte die Fichte nur einen Anteil von zehn bis 15 Prozent hier im Wald. Doch die Natur entwickelt sich nie einfach zum alten Zustand zurück. Die Natur entwickelt sich immer weiter. Vorerst setzt sich wieder die Fichte durch, allerdings wird sie mit dem Klimawandel wohl nicht gut zurechtkommen, denn die Fichte ist ein Flachwurzler und liebt es feucht. Die Weißtanne ist anpassungsfähiger und langlebiger als die Fichte. So wird sich die Tanne den Schwarzwald vielleicht tatsächlich nach und nach zurückholen. An manchen Stellen sieht man diese Tendenz ganz gut. Aber das braucht viel Zeit. Ein Generationswechsel in einem nicht bewirtschafteten Wald dauert einige Hundert Jahre. Außerdem birgt der Klimawandel viele Unsicherheiten.

Welche Auswirkungen des Klimawandels setzen dem Schwarzwald schon heute zu?

Schlund: Dass es wärmer wird, können wir ja deutlich beobachten. Wir haben Sommerperioden mit wenig Niederschlägen. Und wenn es regnet, sind es oft Starkregen, die oberflächlich abfließen und gar nicht tief in den Boden eindringen können. Auch im Winter haben wir zum Teil kräftigere Niederschläge. Die entscheidende Frage lautet: Wird es kalt genug, damit wir Schnee bekommen? Das ist die Gratwanderung.

Warum ist Schnee so wichtig für den Wald?

Schlund: Ein Schnee, der 1,50 Meter hoch liegt und beim Tauwetter langsam in den Boden einsickert, ist für den Wald ideal. Die Feuchtigkeit bleibt dann lange im Boden gespeichert.

Tauchen im Zuge der Klimaerwärmung bereits neue Baumarten in Ihrem Nationalpark auf?

Schlund: Ja, wir haben Eichen mittlerweile auch in unseren Hochlagen. Manche sind schon mannshoch und behaupten sich gut. Früher hätte man gesagt: Die haben hier keine Chance, die mögen es viel wärmer.

Welche Tiere, Pflanzen und Pilze vermehren sich besser, seit Lothar dem Wald so viele Kahlflächen und so viel Totholz beschert hat?

Schlund: Wir haben inzwischen rund 380 verschiedene Totholz-Käferarten gezählt. Das ist eine ganz schöne Menge! Wir haben auch einige Hundert Pilzarten und entdecken jedes Jahr noch einige neue Pilze, die auf diese vielfältigen Wälder mit großen Mengen an verfallendem Holz spezialisiert sind. Auch die Zitronengelbe Tramete, ein sehr seltener Pilz, kommt bei uns im Nationalpark vor. Die meisten Arten gab es mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon früher hier – aber im Nationalpark haben wir nun die Möglichkeit, genauer hinzuschauen. Das ist spannend.

Und welche neuen Tierarten sind aufgetaucht?

Schlund: Zum Beispiel der Wendehals, eine Specht-Art, die man von Streuobstwiesen und Heckenlandschaften kennt. Und die Blauflügelige Ödlandschrecke haben wir dieses Jahr zum ersten Mal hier beobachtet. Das ist eine kleine Heuschrecke, die man vor allem aus dem Mittelmeerraum kennt. Die lebt hierzulande normalerweise in warmen Gegenden wie dem Kaiserstuhl, und nun kommt die bei uns auf 800, 900 Metern Höhe vor. Das ist schon verwunderlich und eindeutig dem Klimawandel zuzuschreiben. Aber solche Entwicklungen können sich auch wieder umkehren, wenn der Wald hochwächst.

Wie hat sich der Bestand des seltenen Dreizehenspechts im Nationalpark entwickelt?

Schlund: Wir haben wieder zwei Brutpaare mehr entdeckt. Insgesamt sind es nun fünf bis sechs Paare – ganz exakt kann man das nie sagen. Alles sehen wir nicht. Ach ja, und dann hatten wir diesen Sommer auch Besuch von einer Wildkatze, die aus den warmen Wäldern der Rheinebene zu uns hochgewandert ist.

Ist sie in eine Fotofalle getappt?

Schlund: Ja.

Meinen Sie, die Wildkatze, die ja Totholz und Baumhöhlen als Verstecke nutzt, könnte im Nationalparkwald auch Junge aufziehen?

Schlund: Ob mal zwei Tiere einen Sommer lang hier hochkommen und auch Junge bekommen? Ich könnte es mir vorstellen, weil unsere Westabhangwälder doch mittlerweile schön warm sind. Und Fressen gibt es für Wildkatzen im Nationalpark reichlich.

Wie steht es denn um das Auerhuhn, das im Nationalpark ja eigentlich die benötigten lichten Waldgebiete finden kann?

Schlund: Wir haben Auerhühner in unseren Nationalpark-Kernzonen. Wir führen auch umfangreiche Pflegemaßnahmen in den Entwicklungszonen für die Auerhühner durch. Aber – wir spüren auch den Gesamttrend im Schwarzwald: Die Auerhühner sind eindeutig im Rückgang. Das hat viele Gründe. Es liegt unter anderem daran, dass der Schwarzwald von Wegen und Störungen durchzogen ist. Die Populationen von Nord- und Südschwarzwald kommen kaum noch zusammen. Das liegt auch an anderen Versäumnissen der Vergangenheit. Und der Klimawandel wird den Auerhühnern zusetzen – die fühlen sich nämlich in den kalten Hochlagen wohl.

Wie viele Auerhühner leben noch in Ihrem Schutzgebiet?

Schlund: Es sind bei uns noch etwa 70 bis 80 Tiere. Der Nationalpark allein kann das Problem nicht richten. Da bräuchte es größere Flächen und Populationen. Etwas flapsig ausgedrückt sagen wir: Wenn die Auerhühner aussterben, dann bei uns zum Schluss. Aber das ist ein schwacher Trost.