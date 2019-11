Die zehn beliebtesten Bauernhöfe mit Hofläden in der Region

View this post on Instagram

Der #Biolandhof Reiser liegt am Rand des Nordschwarzwalds und wird seit 1989 nach #Bioland-Richtlinien bewirtschaftet. In den letzten 20 Jahren hat er sich immer mehr auf #Direktvermarktung spezialisiert und dabei Pflanzenproduktion und #Tierhaltung darauf ausgerichtet. So haben die Reisers neben der Pensionspferdehaltung eine #Mutterkuhherde der Rasse Limousin, einige #Mastschweine, #Legehennen, #Masthähnchen, #Wachteln und drei Hausziegen. Am Sonntag, den 30. April lädt die #Familie zum großen #Frühlingsfest ein. Der #Biolandbetrieb präsentiert seinen "Biobauer"-Naturkostladen und bietet an diesem Tag eine Vielzahl von #Angeboten und #Verkostungs-Aktionen an. Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher auf die Vorstellung des Projekts #Zweinutzungshühner freuen, während die kleinen Gäste im #Streichelzoo die #Tiere kennen lernen. Für Speis und Tank sowie #Kaffee und selbst gebackenen #Kuchen wird ebenfalls gesorgt. #DieDemos #Biologisch #Ökologisch #BÖLN #Bioland #Hoffest #organicfarming