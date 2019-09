Zehn schöne Barfußpfade

View this post on Instagram

#zeitmitlieblingsmenschenverbringen Heute war Mädels Tag! Bevor es jetzt an Packen geht, ein bisschen raus an die Luft! Für City war es mir einfach zu heiß und auf Schwimmbad hatten wir heute keine so lust weil wir alle nicht so ganz fit sind momentan. #sommergrippe Der Barfuss Pfad war da ne gute Alternative! Obwohl ich gernerkt habe das ich ganz schön empfindlich bin😬 die Kids sind fast durchgerannt und ich nur ganz langsam hinterher so auf die Art:"Au, Ih, Ah" Jetz wird gepackt. Samstag geht es nach Spiekeroog und ich freu mich auf ne Auszeit! Auch wenn wir in den letzten zwei Wochen auch hier sehr viele schöne Momente mit Lieblingsmenschen sammeln können. Die besagten Personen dürfen sich jetzt auch angesprochen fühlen ♥️ sie wissen ganz sicher das ich sie meine … #lebenohnedich #lebenmitkindern #trauermalanders #wirschaffendas #zudrittunterwegs #leben2punkt0 #optimist #aufeinmaldrehtdieweltsichanders