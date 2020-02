Pforzheims Trümmerberg: Ein Totenhügel vor der Stadt

Anzeige

Der zentrale Gedenkort für die Zerstörung Pforzheims überragt die wiederaufgebaute Stadt. Weithin sichtbar erheben sich heute auf dem Wallberg mahnend fünf Säulen. Lange war der aus Kriegstrümmern aufgeschüttete Hügel ein umstrittenes Mahnmal. Manche Pforzheimer hielten ihn gar für ein Massengrab – wohl fälschlicherweise.

Dresden, Berlin, Stuttgart: Fast jede größere Stadt in Deutschland hat ihren Trümmerberg. Einen Hügel, der meist nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus Trümmern aufgeschüttet wurde.

Dem Stuttgarter Birkenkopf wie dem Pforzheimer Wallberg hat der Volksmund den Namen „Monte Scherbelino“ verpasst. Pforzheims „Monte Scherbelino“ wurde schon in der frühen Nachkriegszeit zum „Symbol des Luftangriffs auf die Stadt schlechthin“, sagt der frühere Leiter des Stadtarchivs Christian Groh.

Jahrzehntelanger Streit um den Erinnerungsort

Zwischen 1952 und 1956 hatte man den ursprünglich 378 Meter hohen Hügel mit rund 1,6 Millionen Kubikmetern Trümmerschutt und Baugrubenaushub aufgestockt. Heute ragt er fast 420 Meter in die Höhe.

„Der Wallberg wurde bewusst modelliert als Mahnmal in Sichtweite der neuen Stadt“, erklärt Denkmalpfleger Christoph Timm. Seit 2005, dem 60. Jahrestag der Zerstörung Pforzheims, stehen dort fünf weithin sichtbare Stelen aus Stahl.

Der „künstlich geschaffene Totenhügel“ sei Teil des kollektiven Gedächtnisses, sagt Timm. „Er gehört zum kulturellen Erbe der Stadt.“

Es ist ein schwieriges Erbe. Jahrzehnte stritt man um die Gestaltung dieses Erinnerungsorts. Neben dem Bedürfnis, das eigene Schicksal zu betrauern, gab es die Forderung, den Friedenswillen der Bürgerschaft auch nach außen sichtbar zu machen.

Ein entscheidender Satz fehlt

Eine differenzierte Auseinandersetzung mit Ursachen und Zusammenhängen der Bombardierung fand erst viel später statt.

Die Gespaltenheit der Stadtgesellschaft hinsichtlich des Mahnmals und Pforzheims Geschichte zeigte sich auch, als die 1989 aufgestellte Gedenktafel „Trümmerberg: 23. Februar 1945“ im Jahr 2000 durch eine andere ersetzt wurde.

Auf dieser fehlt ein entscheidender Satz: „Absicht der Alliierten war es, die Bevölkerung kriegsmüde zu machen und wichtige Zweige der Rüstungsindustrie auszuschalten.“

Die Geschichte sei „bereinigt“ worden, prangerte der Pforzheimer Gerhard Brändle in seiner Broschüre „Zeichen der Erinnerung. Gegen Hass und Gewalt“ von 2010 an – entgegen Dokumenten, wonach Pforzheim eben auch wegen seiner Lieferungen von Zündern an die Rüstungsindustrie auf eine Zielliste gekommen sei.

Kein Massengrab, aber wohl doch eine Ruhestätte

Der Initiative „Pforzheim mitgestalten“ und der Löblichen Singergesellschaft ist das heutige Gesicht des Wallbergs zu verdanken. Deren Vorschlag, fünf Stelen zu errichten mit Abbildungen der zerstörten und der heutigen Stadt, die auch an den Wiederaufbau erinnern sollen, fand schließlich Konsens.

Was den Wallberg jenseits politischer Dispute zu einem Ort mit hoher Symbolkraft gemacht hat, ist auch seine Beschaffenheit. Für manche Pforzheimer war er ein Massengrab, was wohl nicht den Tatsachen entspricht.

Jedoch erklärt der frühere Stadtarchivar, dass sich unweigerlich Asche oder menschliche Überreste unter den zerstörten Häusern befunden hätten. Auch Andreas Grüner vom Landratsamt Enzkreis hält menschliche Überreste im Schutt des Wallbergs für wahrscheinlich.

Der Bautechniker verweist auf eine Anweisung vom Oktober 1951 an die eingesetzten Firmen, die Arbeit sofort einzustellen, sollten sie „Leichenreste“ finden. „Aber der Schutt wurde vermutlich nicht immer sehr sorgfältig diesbezüglich überprüft“, glaubt Grüner.