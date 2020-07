Diese Museen in der Region Karlsruhe locken mit interaktiven Ausstellungen

Anzeige

Hochspannung erleben wissenschaftsbegeisterte Besucher nicht nur in der Ausstellung zum Thema „Energie“ im Technoseum Mannheim. Auch andere Wissenschafts- und Technikmuseen verhelfen mit interaktiven Ausstellungen zu neuen und spannenden Blicken auf Alltägliches.

In den Naturkundemuseen der Region können Besucher zudem die Geschichte und die Bedürfnisse ihrer Umwelt besser kennenlernen. Trotz der Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus sind in den Museen viele Mitmachstationen geöffnet. Besucher sollten für ihren Ausflug eine Maske einpacken. Aufgrund von Einbahnstraßen-Regelungen oder Zugangsbeschränkungen kann es zudem zu längeren Wartezeiten kommen.

Biosphärenhaus Fischbach

Wie sieht eigentlich ein Ameisenlöwe aus? Welche Tiere fühlen sich im Dunklen wohler als bei Tag? Und welches Geräusch macht eine Erdkröte? Diese Fragen sollten selbst manchen Erwachsenen zum Grübeln bringen. Im Biosphärenhaus Pfälzerwald/Nordvogesen in Fischbach bei Dahn können Besucher aller Altersklassen interaktive Aufgaben zu den Bewohnern des Reservats lösen. Höhepunkt des Besuches ist die Nacht-Etage. Im Dunkeln können sich die Besucher mit den lichtscheuen Bewohnern des Biosphärenreservats beschäftigen. Die Ausstellung hat unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Neben dem Biosphärenhaus hat auch der Baumwipfelpfad wieder geöffnet; für beide Attraktionen kann ein Kombiticket erworben werden. Weitere Informationen gibt es online unter www.biosphaerenhaus.de.

Experimenta Heilbronn

Hintergründe erkennen, Alltägliches neu verstehen und den eigenen Körper besser kennenlernen. Im Science Center in Heilbronn kann jeder mithilfe von interaktiven Exponaten zum Forscher werden. Die Experimenta hat aktuell mit einem eingeschränkten Angebot geöffnet. Von den sonst 200 Mitmachstationen sind rund 175 nutzbar. Besonders die Stationen im ForscherLand, das Angebote für Kinder bis zehn Jahren anbietet, bleiben geschlossen.

In den anderen Themenwelten StoffWechsel, KopfSachen und WeltBlick können findige Gäste unter anderem lernen, zu welchen Leistungen der eigene Körper fähig ist. Wem das noch nicht reicht, der kann im Science Dome, einem drehbaren Auditorium, durch Raum und Zeit reisen. Tickets für die Attraktionen gibt es aktuell nur online unter www.experimenta.science.

Naturkundemuseum Stuttgart

Im Naturkundemuseum in Stuttgart haben Besucher die Qual des Wals. Im Meeressaal des Schloss Rosenstein können gleich mehrere Ozeanriesen bestaunt werden. Höhepunkt ist das Modell des 13 Meter langen Seiwals, begleitet wird er von einem Walhai. Neben der biologischen Ausstellung im Schloss Rosenstein können Besucher auch die paläontologische Ausstellung im Museum am Löwentor erkunden. Dort dreht sich alles um Fossilien und Dinosaurier.

Beide Museen kann man mit einem schönen Parkspaziergang verbinden. Besucher sollten sich allerdings überlegen, wo sie anfangen und einen Schwerpunkt setzen. Das Museum ist dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter im Internet unter naturkundemuseum-bw.de.

Experimenta Freudenstadt

Wer weiß mehr? Wer kann den Ausgang eines Experimentes besser einschätzen? Das Erlebnismuseum in Freudenstadt stellt das Wissen eines jeden Familienmitglieds auf die Probe. Austellungen und Stationen zu Themen wie Wellen und Schall oder Kraft und Masse laden zum Ausprobieren ein. Auf diesem Weg lernen Besucher, wie viel Wärme der eigene Körper abgibt, oder wie Größen-Illusionen funktionieren.

Das Museum hat täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.experimenta-freudenstadt.de.

Technoseum Mannheim

„Mir geht ein Licht auf!“ – es gibt wohl nur wenige Orte, an denen diese Redewendung besser passt als in dem neuen Ausstellungsbereich des Technoseum Mannheim. Hier dreht sich alles um das Thema „Energie“. Besucher können in der Ausstellung unter anderem erforschen, was mehr Energie verbraucht: das Erwärmen von Wasser in einem Wasserkocher oder das Laden von einem Handy?

Die Ausstellung regt außerdem zum Grübeln an: Wie wären unsere Arbeitszeiten ohne Strom? Und was hat dieser mit der Emanzipation der Frau zu tun? Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Zwar sind nicht alle Mitmachstationen wegen der Hygienevorschriften nutzbar, dafür bieten Augmented-Reality-Angebote, die mit dem eigenen Smartphone getestet werden können, eine neue Form der Abwechslung. Auch die Dauerausstellung zur Geschichte der Industrialisierung ist zugänglich. Weitere Informationen unter www.technoseum.de.

Dynamikum Pirmasens

Wer der festen Überzeugung ist, dass Sport und Wissenschaft nicht zusammenpassen, kann sich im Dynamikum vom Gegenteil überzeugen lassen. Das Museum in Pirmasens geht den physikalischen Gesetzen hinter „Rennen und Springen“ auf den Grund. Besucher, die sich zusätzlich die App zur Ausstellung herunterladen, können damit nicht nur auf mehr Informationen zugreifen, sondern auch ihre ganz eigene Dynamik erforschen. Nur wenige der 160 Exponate können aufgrund der aktuellen Situation nicht genutzt werden.

Das Museum hat aktuell samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es online unter www.dynamikum.de.

Naturkundemuseum Karlsruhe

„Planet 3.0“ – was nach Science-Fiction klingt, ist in Wahrheit die Sonderausstellung des Naturkundemuseums Karlsruhe. Die Wanderausstellung aus dem Senckenberg Naturmuseum Frankfurt wurde verlängert und kann noch bis zum 2. August in Karlsruhe bestaunt werden. Ganz abwegig ist die Assoziation zum Science-Fiction-Genre nicht, denn die Ausstellung bietet sowohl eine Zeitreise in die letzten 650 Millionen Jahre, als auch in die Zukunft.

Auch die Dauerausstellungen „Klima und Lebensräume/Vivarium“ und „Form und Funktionen – Vorbild Natur“ haben wieder geöffnet. In letzterer befindet sich das Großaquarium mit Korallenriff. Das Naturkundemuseum hat dienstags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet und am Wochenende sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.smnk.de.