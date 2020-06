Anzeige

Actionreich, verspielt und tierisch lustig: Diese Seiten des Südelsass sind vielleicht noch nicht jedem Besucher der Region bekannt. Zwischen den malerischen Städten Colmar und Straßburg finden sich nicht nur viele Wanderwege zu beeindruckenden Burgen. In Museen und Tierparks können Erwachsene in Erinnerungen schwelgen und ihre Kinder auf Erkundungsreise schicken.

Diese Attraktionen sind unter Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus wieder geöffnet:

Spielzeugmuseum in Colmar

Colmar, die Hauptstadt des elsässischen Weins, ist an sich schon immer einen Besuch wert. Neben Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter und der Renaissance, beherbergt die drittgrößte Stadt des Elsass ein Museum, das jede Altersklasse anspricht. Das „Musée du Jouet“, auf Deutsch Spielzeugmuseum, stellt auf drei Etagen aktuelles und historisches Spielzeug aus.

Die temporäre Ausstellung zum Thema Flugzeuge macht den Besuch zu einer wahren Zeitreise. Das Museum hat Mittwoch bis Montag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet, von 12.30 bis 13.30 Uhr ist mittags geschlossen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.museejouet.com.

Route der fünf Burgen im Elsass

Ein Besuch im Elsass ohne Burgen? Wer das unvorstellbar findet, kann sich nach einem frühen Kaffee in Colmar mit dem Auto auf die Straße fünf Burgen begeben.

Die Route des Cinq Châteaux ist eine kurvenreiche, elf Kilometer lange Straße, die von Husseren-les-Chateaux nach Wintzenheim führt.

Von einem Wanderparkplatz oberhalb des Startpunktes geht es zu Fuß zehn Minuten bergauf. Oben angekommen, können Burgenfans die sogenannten drei Exen – die Dagsburg, die Wahlenburg und die Burg Weckmund – bestaunen.

Sechs Kilometer entfernt liegen die Überreste der Hochlandsburg. Diese wurde 1279 erbaut und war bis zum Dreißigjährigen Krieg von enormer Bedeutung für die Region. Die letzte Burg der Strecke ist die gut erhaltene Ruine der Pflixburg. Dort steht noch der 22 Meter hohe Turm der Anlage.

Affenberg unterhalb der Hohkönigsburg

Auch ein Affe fällt mal vom Baum. Nirgendwo im Elsass ist dieses Sprichwort wortwörtlicher zu verstehen als auf dem Affenberg unterhalb der Hohkönigsburg (diese ist übrigens derzeit noch geschlossen).

In einem 24 Hektar großen Wald wohnen rund 200 zutrauliche Berberaffen. Die wohl eher vom Baum auf Besucher springen anstatt zu fallen. Die Tiere kommen ursprünglich aus den Bergen Marokkos sowie Algeriens und können in Deutschland ganzjährig draußen leben.

Wegen der aktuellen Lage dürfen Besucher die Affen nicht wie sonst mit Popcorn füttern. Sie können jedoch regelmäßig Fütterungen erleben. Der „Montagne des Singes“ darf nur mit einer Maske betreten werden und ist im Juni von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mittags hat der Park eine Stunde geschlossen. Mehr Infos finden Interessierte im Internet unter www.montagnedessinges.com.

NaturOparC in Hunawihr

Weniger Affentheater und dafür mehr Ruhe genießen Besucher des Storchen- und Fischotterparks. Der Park liegt in Hunawihr bei Riveauvillé und setzt sich gezielt für gefährdete heimische Arten ein wie beispielsweise den europäischen Otter. Bis zu achtmal am Tag gibt es öffentliche Fütterungen, bei denen die Besucher mehr über die Bewohner des Parks lernen können.

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Park nur für Inhaber einer Dauerkarte sowie für Gäste mit datiertem Ticket zugänglich. Der Park ist mittwochs sowie samstags und sonntags geöffnet. Mehr Informationen und Tickets sind unter naturoparc.fr zu finden.

Alsace Adventure Park in Breitenbach

Auch der Abenteuerpark in Breitenbach ist von beeindruckender Natur umgeben, die bei diesem Ausflug allerdings in den Hintergrund rückt. Aktuell sind dort drei der zahlreichen Attraktionen geöffnet. In einem bis zu 25 Meter hohen Baumkletterparcours können die Besucher mehr oder weniger anspruchsvolle Routen wählen. Insgesamt gilt es zehn Stationen zu erreichen.

Ein bisschen weniger Anstrengung dafür aber deutlich mehr Überwindung kostet der Besuch im „Tiroler Tal“. Dort ist eine insgesamt 3.000 Meter lange Seilrutsche durch den Wald gespannt. Wem das noch nicht genug Adrenalin ist, kann den freien Fall vom 35 Meter hohen „Turm der Extreme“ genießen.

Besucher müssen sich für die Attraktion und den gewünschten Zeitraum per E-Mail oder Telefon anmelden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.parc-alsace-aventure.com.

Petit Ballon im Naturpark Ballons de Vosges

Noch höher hinaus geht es für Wanderer auf den „Petit Ballon“, der auch Kahler Wasen oder Kleiner Belchen genannt wird. Der 1.272 Meter hohe Berg liegt im Naturpark Ballons de Vosges.

Der Startpunkt der Wanderung ist in Linthal, von dort aus führt ein Rundweg zum Gipfel und durch den regionalen Naturpark zurück. Für die rund 15 Kilometer lange Route sollten sich Wanderer genügend Proviant und Wasser einpacken, da es unterwegs kaum Einkehrmöglichkeiten gibt.

Und weil am Wegesrand, wie der Name Kahler Wasen schon vermuten lässt, wenig Bäume zu finden sind, eignet sich diese Route gut für eher bewölkte Tage.

Schokoladenmuseum in Straßburg

Außerhalb von Straßburg können sich Besucher auf eine Genussreise begeben. Im Museum „Secrets du Chocolat“ lernen Schokoladenliebhaber alles über die Geschichte der Süßigkeit.

Da das Museum ursprünglich eine Schokoladenfabrik war, können Besucher viele Variationen des leckeren Produkts aus der Kakaobohne probieren. Zudem werden Workshops angebotenen, bei denen Besucher beispielsweise ihre eigene Schokoladentafel herstellen.

Im Herzen des Museums befindet sich außerdem ein Schokoladenlabor. Gäste haben dort die Möglichkeit, sich mit den Herstellern von Schokolade über ihre Leidenschaft für das Kakaoerzeugnis zu unterhalten.

Das Museum öffnet derzeit unter gesonderten Bedingungen.

Der Besuch sollte vorab über die Webseite geplant und angemeldet werden. Weitere Infos unter musee-du-chocolat.com.