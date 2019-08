Feuer, Bier und Mord am Wochenende in und um Karlsruhe

Anzeige

In Karlsruhe, am Oberrhein und im Schwarzwald ist immer was los! Das Ice Cream Festival kommt zum ersten Mal nach Karlsruhe, Pyrotechniker sind Feuer und Flamme und Augmented Reality zum live Erleben. Das sind zahlreiche Highlights des kommenden Wochenendes.

Für Bierfreunde

Zum 18. Mal findet dieses Wochenende ab 15 Uhr die Karlsruher Bierbörse statt. Rund 60 Stände und zwei Live-Bühnen werden auf dem Schlossplatz aufgebaut. Mehr als 500 verschiedene Biersorten stehen zur Auswahl, von altbewährt traditionell bis aufregend exotisch. Wie jedes Jahr werden auch Foodtrucks bereitstehen, um die durstigen Besucher mit leckeren Gerichten zu versorgen.

Für hungrige Pioniere

Endlich ist es so weit: Das Ice Cream Festival kommt zum ersten Mal nach Karlsruhe! In allen Formen und Farben kann die kalte Köstlichkeit genossen werden. Wie bei jedem Ice Cream Festival wird erst kurz vor knapp bekannt gegeben, wo genau die Schlemmerei stattfindet. Bisher steht lediglich fest, dass es in der Karlsruher Innenstadt sein wird.

Hier können die News zum Ice Cream Festival mitverfolgt werden.

Für Liebhaber des Kunsthandwerks

Samstag und Sonntag findet vor dem Kurhaus am Dobel der Kunsthandwerkermarkt statt. Es können individueller Schmuck, modische, selbstentworfene Kleidung, wie auch Accessoires, Kreatives für Haus und Garten sowie verschiedenste Geschenkartikel bestaunt und erworben werden. Im Künstlercafé werden Kaffee und Kuchen serviert.

Am Sonntag findet zusätzlich der Dobler Genussmarkt auf dem Dorfplatz statt. Flammkuchen, Bratwurst, Waffeln, Wildkartoffeln und vieles mehr stehen auf der Speisekarte. Es können unter anderem Honigprodukte, Bio-Eis, französische Salami, Liköre, Öle und Essige erworben werden.

Für Technik-Begeisterte

Augmented Reality reichert die Realität mit digitalen Bestandteilen an, während Virtual Reality hingegen eine vollkommen digitale Welt schafft. Im Mercedes-Benz Kundencenter in Rastatt werden in Zusammenarbeit mit dem ZKM mithilfe einer einfachen App digitale Spuren in Form von kurzen Texten, Bildern und Zeichnungen in der Luft hinterlassen.

Der Eintritt ist ab 12 Jahren möglich, Tickets sind ab 30,80 Euro erhältlich.

Für die ganze Familie

Am Kurgarten in Freudenstadt fliegen nach dem musikalischen Vorprogramm Akrobaten in schwindelerregender Höhe umher und zeigen ihr Können. Die aufwändige Flammandra-Show „Flames around the World“ bietet Feuer, Tanz, Gesang und Artistik der Spitzenklasse. Die Enchilada-Kurhausgastronomie sorgt dabei für schmackhafte Verpflegung.

Zeiten und Preise können hier eingesehen werden.

Für Partygänger

Im Qubes Clb Karlsruhe sorgt diesen Samstag DJ Magic Flava für Top-Stimmung unter dem Motto „Oldschool Black Music“. Er stand bereits damals mit Stars wie Mario Winans („I don´t wanna know“ feat. P.Diddy) und Black Street („No Diggity“) auf der Bühne. Wenn es um die besten Oldschool HipHop, und die legendärsten RnB Sounds geht, ist er die Nummer Eins.

Für Detektive

Im Schlosshotel Karlsruhe findet am Samstag ein spannendes, interaktives Krimidinner statt. Anlässlich der Trauerfeier für den wohlhabenden Schlossbesitzer Lord Ashtonburry finden sich Verwandte und Anverwandte auf dem Stammsitz der Familie Ashtonburry ein. Gemeinsam mit dem Publikum und den Darstellern wird Jagd auf den Täter gemacht. Beweise werden gesammelt und Indizien werden verfolgt, um den Täter zu entlarven. Als Gast des Hauses Ashtonburry darf ein gutes und erlesenes Essen nicht fehlen. Es wird ein stilechtes 4-Gänge-Menü serviert, auf Wunsch auch vegetarisch.

Tickets können hier erworben werden.