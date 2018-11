Liebe, Lauscher, Drachentöter

Anzeige

Ganz schön was los: In der Region gibt es am Wochenende jede Menge zu erleben. Die Auswahl zwischen den Veranstaltungen ist groß. Jeden Donnerstag geben die BNN einen Ausblick, welcher Besuch sich lohnen könnte.

Für Lauscher



Der letzte Tag des Festivals ist dabei fest in Kinderhand: Von 10 bis 17 Uhr gibt es Aktionen, Workshops und natürlich Hörspiele für die kleinen Zuhörer – unter anderem auch eine Aufführung des Live-Musikhörspiels „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse" nach dem Kinderbuch von Christine Nöstlinger. Die ARD-Hörspieltage im ZKM in Karlsruhe gehören wohl für jeden Fan fest ins Jahresprogramm. Am Sonntag endet das mehrtägige Festival – bis dahin wird aber noch ordentlich gelauscht!

Für Nachwuchs-Revoluzzer

„Stürmt Eure Schlösser“ : Unter diesem Motto läuft die Sonderaktion der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Anlässlich des Endes der deutschen Monarchie am 9. November 2018 – also vor genau 100 Jahren – ist der Eintritt in mehrere Schlösser in Landesbesitz am Wochenende frei. Unter anderem mit dabei sind das Schloss Bruchsal und das Residenzschloss in Rastatt.

Für Folkfans

Folkmusik aus verschiedenen Ländern gibt es in der Ettlinger Folknacht zu hören. Am Samstag geht die Nacht bereits zum zehnten Mal über die Bühne. Mehrere hochkarätige Bands sorgen ab 19 Uhr in der Stadthalle Ettlingen dafür, dass das Jubiläum ein Konzertabend wird, der in Erinnerung bleibt. Mit dabei sind das deutsch-schwedische Trio Larsson Mayr, die Gruppe Bagad Kiz Avel aus Straßburg spielt traditionelle bretonische Tänze. Das Quartett Fourth Moon bringt modernen Celtic Folk auf die Bühne und Hotel Palindrone aus Wien kombiniert alte Instrumente mit neuen Methoden, Musik zu machen. Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.

Für Mundartfreunde

Die badisch-elsässischen Kulturtage „Novemberlicht“ stehen vor ihrer zwölften Auflage: Ab Samstag, 10. November, und dann den ganzen Monat stehen in elf Städten und Gemeinden in der Ortenau und im Unterelsass zwölf Veranstaltungen mit Musik und Poesie in Mundart auf dem Programm.

Der elsässische Liedermacher René Egles und der Bühler Kabarettist Jörg Kräuter eröffnen „Novemberlicht“ am Samstag, 20 Uhr, im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl.

Für Laternenträger

Nicht zu vergessen: Am Sonntag, 11. November, ist natürlich St. Martin.