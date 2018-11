Anzeige

Ganz schön was los: In der Region gibt es am Wochenende jede Menge zu erleben. Die Auswahl zwischen den Veranstaltungen – von Konzerten und Festen bis hin zu Naturerlebnissen – ist groß. Jeden Donnerstag geben die BNN einen Ausblick, welcher Besuch sich lohnen könnte.

Für Theaterfreunde

Im Badischen Staatstheater in Karlsruhe feiert am Samstag um 19.30 Uhr das Stück „Am Königsweg“ aus der Feder von Elfriede Jelinek Premiere. In dieser Aufführung porträtiert die österreichische Nobelpreisträgerin den „weißen Mann“, der sich ohne Rücksicht auf das Chaos, das er hinterlässt, seinen „Königsweg“ an die Macht sucht. Parallelen zur aktuellen politischen Weltbühne sind hier keineswegs zufällig: Im Stück wird unter anderem der amerikanische Präsident mit mythischen Königsfiguren von Lear bis Ödipus verknüpft. Karten gibt es noch im Vorverkauf ab 9 Euro in der günstigsten Kategorie und bis zu 36 Euro in der Platzgruppe 1.

Für Yoga-Fans

Rund um die Themen Yoga, Fitness, Entspannung, Ernährung und Gesundheit geht es am Samstag auf der „YogaFamilia 2018“ in der Schlossgartenhalle in Ettlingen. Auf der Messe können sich Besucher bei rund 40 Ausstellern unter anderem über Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene informieren, Workshops besuchen oder Vorträge zum Thema anhören. Zum Abschluss des Tages findet um 20 Uhr ein Konzert mit der Band „The Love Keys“ statt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im YogaFamilia Cafe gibt es Getränke und Snacks sowie ein warmes Abendessen mit gesunden Gerichten um 19 Uhr. Ab 18 Jahren kostet ein Messeticket 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre erhalten freien Eintritt. Wer das Konzert von „The Love Keys“ miterleben möchte, muss sich hierfür jedoch separat eine Karte reservieren.

Für Leseratten

Die Abenteuer rund um die Katzen-Clans aus den „Warrior Cats“-Büchern zählen zu den erfolgreichsten Fantasy-Buchreihen der Welt. Am Samstag gibt es für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren im Rahmen der Karlsruher Bücherschau eine Lesung aus „Warrior Cats. Vision von Schatten – Dunkelste Nacht“, dem neuesten Roman der Reihe. Es liest Marian Funk, Schauspieler und Warrior Cats-Experte in Deutschland. Im Anschluss steht dieser den Zuhörern auch für Fragen rund um die kriegerischen Katzen zur Verfügung. Die Lesung findet ab 15 Uhr im Meidinger Saal im Regierungspräsidium am Rondellplatz statt. Für Kinder und Jugendliche kostet der Eintritt vier Euro, Erwachsene zahlen sechs Euro.

Für Elektromusik-Liebhaber

Das Wochenende vom 24. und 25. November steht im ZKM ganz im Zeichen der elektronischen Musik, wenn auch 2018 wieder der Giga-Hertz-Preis für elektronische Musik vergeben wird. Die Preisträger werden im Rahmen eines zweitägigen Festivals mit Konzerten und Performances gefeiert. In diesem Jahr geht der Giga-Hertz-Hauptpreis für elektronische Musik an das 1986 gegründete Computernetzwerk-Ensemble „The Hub“. Die offizielle Preisverleihung findet am Samstag um 19 Uhr im Medientheater statt. Anschließend werden unter anderem die Hauptpreisträger in einem Konzert ihr Können unter Beweis stellen. Der Sonntag wird um 16 Uhr mit einem Vortrag der Preisträger mit anschließendem Gespräch eröffnet. Dem schließt sich um 18 Uhr ein weiteres Konzert an. Der Eintritt ist frei.

Für Museums-Fans

Um Musik, wenn auch um etwas ältere Klänge, geht es am Sonntag auch im Schloss Bruchsal. Dort können sich Besucher durch die Ausstellung „Musikalische Unterhaltung in der Nachkriegszeit“ im Deutschen Musikautomaten-Museum führen lassen und dabei die musikalische Welt der 50er Jahre, als deutscher Schlager auf Jazz und Rock’n Roll traf, entdecken. Die Führung beginnt um 14 Uhr, der Eintritt kostet regulär 8 Euro und 4 Euro mit Ermäßigung.

Für Wortakrobaten

Am Samstag lädt das Kultur- und Sportamt Ettlingen in Kooperation mit dem KOHI Kulturraum e.V. zur großen „poetischen Kissenschlacht“ in der Stadthalle, dem 4. Ettlinger Poetry Slam. Um 20 Uhr werden dort sieben Poeten auf der Bühne gegeneinander antreten. Die Spielregeln sind einfach: Jeder Teilnehmer trägt einen selbst geschriebenen Text vor. Dabei ist alles erlaubt, was Stimme und Sprache hergeben. Am Ende bestimmt das Publikum, welcher Poet als Sieger aus dem „Slam“ hervorgeht. Karten für das „Bühnenwortspektakel“ gibt es für zehn Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Für Schweinefreunde

Die Erfolgsgeschichte von Piggeldy und Frederick begann bereits in den 1970er-Jahren. Damals hatten die beiden Schweine, Piggeldy mit vielen Fragen und Frederick mit vielen Antworten, regelmäßige Gastauftritte beim „Sandmännchen“. Nun hat das Geschwisterpaar am 24. November erneut eine Premiere: Auf der Bühne des Marotte Figurentheaters in Karlsruhe. Das Stück „Piggeldy und Frederick“ wird dort am Samstag um 11 und 16 Uhr zum ersten Mal aufgeführt und ist gedacht für Kinder ab fünf Jahren. Die Theaterkarten sind zum Preis von sechs Euro für Kinder und zu acht Euro für Erwachsene zu erwerben.

Für Partybienen

Am Samstag geht die #THEATERPARTY-Reihe des Jungen Staatstheaters mit dem Motto „Roaring Twenties“ in die erste Runde. Den Anfang macht um 21.30 Uhr ein Jazz Konzert der Big Band des Badischen Konservatoriums Karlsruhe. Im Anschluss laden unter anderem die Schauspielerin und Sängerin Marie Nasemann und die GentelmensCrew von „Tanzgeist Karlsruhe“ zur Party. Mit der Burlesque-Tänzerin Diva Desaster steht auch ein Special Guest auf der Gästeliste. Ab 23.30 Uhr dürfen schließlich auch die Gäste auf der Electro Swing-Party mit DJ KunstStoff das Tanzbein schwingen. Karten gibt es im Vorverkauf für 11 Euro zu kaufen.

Für Flohmarktfreunde

Schöne Dinge einkaufen und gleichzeitig etwas Gutes tun? Das ist auf dem „Flohmarkt der schönen Dinge“ des Katzenschutzvereins Karlsruhe und Umgebung möglich. Am Samstag, den 24. November, findet dieser im Vereinsheim „Die Piraten“ in Stutensee-Blankenloch statt. Neben den Verkaufsständen mit Handarbeiten, Advents-Deko, Schmuck, Deko, Kleidung und vielem mehr erwarten die Flohmarktbesucher auch eine große Kuchentheke und verschiedene vegetarische Gerichte.