Zum Hören, staunen oder mitmachen

Ganz schön was los: In der Region gibt es am Wochenende jede Menge zu erleben. Die Auswahl zwischen den Veranstaltungen ist groß: Akrobatik, Handwerken, Musik und Theater: Da ist für jeden ein Termin dabei. Jeden Donnerstag geben die BNN einen Ausblick, welcher Besuch sich lohnen könnte.

Für Zirkusfans

Modernen Zirkus der eigenen Art zeigen die zwölf Artistinnen und Artisten der jungen Zirkustruppe „Ma Compagnie“. Am Freitag und Samstag sind sie jeweils um 20 Uhr im Zirkuszelt Maccaroni im Otto-Dullenkopf-Park (Karlsruhe) zu sehen. Die Männer und Frauen zwischen 19 und 26 Jahren beschlossen Anfang 2017, eine Artistikgruppe zu gründen. Inzwischen sind sie mit ihrem dritten Showprogramm auf Tour – „People on A Stage“. Dabei zeigen sie eine Mischung aus Artistik, Tanz und anderen Bewegungskünsten. Karten gibt es im Vorverkauf für 16,60 Euro (ermäßigt 10 Euro), an der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro (ermäßigt 12 Euro). Wer keine Tickets mehr bekommen hat, muss aber nicht verzagen: Die nächsten Termine stehen bereits fest: 24. und 25. November.

Für Ägyptologen

Echnaton, Amarna, … Gesundheit?! Wem diese Namen spanisch vorkommen, liegt falsch: Echnaton war ein Pharao im Alten Ägypten, Amarna seine Residenzstadt. Bei einer Führung im Badischen Landesmuseum Karlsruhe am Freitag, 16 Uhr, bekommen Besucher Gelegenheit, sich genauer mit dem Pharao zu beschäftigen, der nach seiner Machtergreifung eine neue, quasi-monotheistische Religion in Ägypten einführte. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden, die Teilnahmegebühr beträgt 2 Euro (zuzüglich Eintritt in die Sonderausstellung).

Für Urlaubsreife

Kuh Lieselotte lebt auf einem Bauernhof. Eines Tages beschließt sie, in den Urlaub zu fahren. Also packt sie ihre Koffer – und macht sich auf den Weg. Klar, dass die Fahrt ganz anders verläuft als eigentlich geplant… „Lieselotte macht Urlaub“ heißt das Kindertheaterstück nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Alexander Steffensmeier. Anke Scholz vom Artisjok-Theater setzt die Kindergeschichte als Ein-Frau-Stück im Kellertheater Rastatt um. Die Aufführung am Freitag, 15 Uhr, dauert etwa 45 Minuten. Empfohlen wird das Stück für Kinder ab vier Jahren. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Für Gruselfans

Was wäre die phantastische Literatur heute ohne Edgar Allan Poe? Schwer zu sagen – der amerikanische Schriftsteller schuf Kurzgeschichten und Gedichte, die vor allem die Horrorliteratur bis heute nachhaltig prägen. Auch die Krimis und die phantastische Literatur sähen ohne Poe heute vielleicht anders aus. Neugierig geworden?

Der Sprecher und Schauspieler Rainer Strecker liest am Freitagabend ab 20.30 Uhr im Epernaysaal des Ettlinger Schlosses Werke des Künstlers, begleitet am Klavier von Rainer Granzin. Tickets gibt es ab 15 Euro im Vorverkauf, ab 17,50 Euro an der Abendkasse. Über das Abendkassentelefon (Nummer 0172/7680-152) kann man sich ab 60 Minuten vor der Veranstaltung informieren, ob es noch Restkarten gibt.

Für Mit-Singer

Akustische Musik, persönliche Lieder über das Leben und ganz viel Gefühl: das gibt es am Samstagabend beim Pforzelona Folk-Festival im Kupferdächle in Pforzheim. Mit dabei sind neben Paul Clayton, Jona Bird und der Formation No Sugar No Cream auch die Pforzheimer Band Quiet Lane. Dabei sind die Besucher nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitmachen aufgerufen:

Das Konzert im Kupferdächle Pforzheim beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro (ermäßigt 6 Euro).

Für Zuhörer

Zehn Titel – aber welche Gesangs- und Showeinlage gefällt dem Publikum am Besten? Das ist die Idee hinter dem Hitparaden-Konzert des Musikvereins Harmonie Blankenloch am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Festhalle in Stutensee-Blankenloch. Im Programm stehen unter anderem ein Abba-Medley oder ein Sinatra-Song. Auch das Jugendorchester des Musikvereins stellt sich mit zwei Stücken dem Publikum vor. Zur Musik gibt es Schnitzel, Kürbissuppe und andere Köstlichkeiten. Der Eintritt ist frei.

Für Country-Fans

Die Band Truck Stop gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Country-Bands. Und die sechs Männer haben verdammt viel Erfahrung vorzuweisen: 2018 feiert Truck Stop 45-jähriges Bestehen. In ihrem Repertoire hat die Gruppe unter anderem die Titelmelodie zur TV-Serie Großstadtrevier oder den Kulthit „Maschendrahtzaun“ (aufgenommen gemeinsam mit Stefan Raab). Bei ihrer Deutschlandtour machen die Hamburger auch Halt in Rastatt. Termin: Sonntag, 18 Uhr, in der Badnerhalle.

Für Märchenfreunde

Gartenzwerge kennt jeder – um Gnome anderer Art geht es beim Wichtelfilzen am Sonntagnachmittag im Naturschutzzentrum Rappenwört in Karlsruhe. In Geduld und Ruhe formen Kinder und Erwachsene aus gefärbter Schafwolle farbenfrohe Zwerge. Mit Naturmaterialien aus dem Wald bekommen die Wichtel im Anschluss außerdem noch ein kleines Zuhause. Teilnehmer werden gebeten, ein altes Frottee-Handtuch mitzubringen. Geeignet ist das Wichtelfilzen für Kinder ab acht Jahren.

Die Teilnahme kostet für ein Kind in Begleitung eines Erwachsenen 16 Euro, jede weitere Person kostet 6 Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter der Telefonnummer 072/95047-0 oder per Mail an info@nazka.de.