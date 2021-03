Solche Ereignisse sind wie echte Krisen im privaten Leben: Sie verändern uns grundlegend und auf Dauer, entweder in Richtung Elend oder in Richtung Neuerfindung. Wir sind mitten in einem Veränderungsprozess, der die ganze Gesellschaft, die Wertsysteme, die gesellschaftlichen „Verhältnisse“, auch die Alltagsformen umpflügt. Solche Veränderungen können auch in einem fruchtbaren Sinne sein, und so empfinden es viele Menschen. Kurz gesagt: Wir sind alle in Bewegung in eine neue Welt.