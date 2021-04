Und wieder schreibt das Bundesverfassungsgericht Geschichte. Auf den ersten Blick ist die Sprengkraft der Entscheidung des Ersten Senats mit Gerichtspräsident Stephan Harbarth an der Spitze zum Klimaschutzgesetz der Großen Koalition nicht zu erkennen. Die Klage sei „teilweise erfolgreich“, heißt es in der schriftlichen Mitteilung des Gerichts, die Verfassungsbeschwerden seien zurückgewiesen worden. Das klingt wenig spektakulär.

Doch in dem Punkt, in dem die Hüter der Verfassung den Klimaaktivisten der „Fridays-for-Future“-Bewegung Recht geben, definieren sie mit einem Paukenschlag die Generationengerechtigkeit neu und erweitern diese um den Aspekt des Klimaschutzes. Die jungen Menschen würden in ihren Freiheitsrechten verletzt, wenn die Politik jetzt nicht handelt, sondern die Belastungen in die Zukunft verschiebt und damit der nächsten Generation einen Scherbenhaufen hinterlässt.

Das ist eine schwere Klatsche gerade für die Bundeskanzlerin, die eigentlich einmal als Klimakanzlerin gestartet ist, aber schon seit langem keinen gesteigerten Ehrgeiz mehr auf diesem Feld an den Tag legt. Und es ist ein vernichtendes Urteil über die Klimapolitik der Großen Koalition, die im Hier und Jetzt verharrt und sich vor schwierigen Entscheidungen drückt.

Ein revolutionäres Urteil

Das Urteil der Karlsruher Richter lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig: Die jetzige Generation darf nicht auf Kosten der Kinder und Enkel leben, darf ihnen keinen geplünderten und lebensfeindlichen Planeten hinterlassen. Denn das würde die nachfolgenden Generationen in ihren künftigen Freiheitsrechten drastisch einschränken. Das ist wahrhaft revolutionär.

Wer immer noch glaubt, Umweltschutz und Klimaschutz seien nachrangige Ziele, der Kampf gegen die vom Menschen verursachte Erderwärmung sei ein Luxus, den man sich nach Belieben und nach Kassenlage leisten oder nicht leisten kann, wird von den Verfassungshütern eines Besseren belehrt. Wer so denkt, denkt egoistisch und beschneidet die Rechte seiner Nachfahren.

Was für ein Urteil: Seit Donnerstag hat auch der Klimaschutz Verfassungsrang. Und die junge Generation hat im Verfassungsgericht den stärksten Anwalt ihrer Anliegen gefunden, den man sich überhaupt vorstellen kann. Es gibt ein Recht auf die Zukunft.