Wird der Astrazeneca-Imfpstoff vom Ladenhüter zum Joker?

Er ist der Ladenhüter unter den Impfstoffen, der Lebensretter mit dem denkbar schlechtesten Image. Obwohl auch seine hohe Wirksamkeit im Kampf gegen das Coronavirus vielfach durch klinische Studien wie die Praxis belegt ist, wird das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca verschmäht. Impftermine werden reihenweise abgesagt oder nicht wahrgenommen, mancherorts mussten die Impfzentren, die ausschließlich Astrazeneca spritzen, sogar geschlossen werden.

Das Hin und Her bei der Zulassung, Sterbefälle wegen Hirnvenenthrombosen bei Frauen sowie die Aussetzung und Wiederzulassung bei den Über-60-Jährigen erschütterten das Vertrauen in den Impfstoff, obwohl die WHO wie die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA und das deutsche Paul-Ehrlich-Institut übereinstimmend erklärten, dass der Nutzen die möglichen Risiken bei weitem übersteigt.

Doch das hilft alles nichts. Wer kann, will ausschließlich mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft werden. Und nun kommt auch noch das Produkt von Johnson & Johnson auf den Markt, das den Vorteil hat, nur einmal gespritzt zu werden.