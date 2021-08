Wie eine reife Frucht fiel Afghanistan den radikalislamistischen Taliban in die Hände. Mit dem Abzug der USA und ihrer Verbündeten ist ein Vakuum entstanden, das nun ein anderes Land füllt. China rückt zur unumstrittenen Hegemonialmacht in Zentralasien auf.

Der 15. August 2021 wird in die Geschichtsbücher eingehen. Der Tag, an dem die Taliban in Kabul einzogen, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, kampflos den Präsidentenpalast stürmten und damit die Macht im Land übernahmen, wird mit seinen wirkmächtigen Bildern für immer für das blamable und schmachvolle Scheitern des Westens am Hindukusch stehen.

Ein politisches, militärisches aber auch moralisches Desaster, nur vergleichbar mit dem überhasteten Abzug der USA aus Vietnam. Afghanistan mit seinen archaischen Clan-Strukturen hat den Westen gedemütigt – wie 1989 die Sowjetunion.

Die Taliban kehren im Triumph an die Macht zurück, die sie bereits in den 90-er Jahren nach dem Abzug der sowjetischen Truppen innehatten, sie haben die westliche Intervention mit tatkräftiger Unterstützung Pakistans ausgesessen und geduldig auf ihre Rückkehr gewartet. Als die USA ihre Truppen abzogen, fiel ihnen das Land wie eine reife Frucht in den Schoß.