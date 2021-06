Masken für Obdachlose? Warum ein Rücktritt Spahns viel wert sein könnte

Gesundheitsminister Spahn wollte laut Spiegel-Recherchen mangelhafte Masken an Obdachlose und Menschen mit Behinderungen verteilen. Ehrliche Einsicht gibt es in der Politik selten, kommentiert BNN-Redakteur Sebastian Raviol – doch in diesem Fall wäre sie wichtig.

Es ist an der Zeit, über den Wert von Rücktritten zu sprechen. Es geht um Masken, Menschenwürde und um Gesundheitsminister Spahn. Was, der auch noch? Und muss er so kurz vor der Bundestagswahl zurücktreten?

Ja. Und: möglich. Zugegeben, in diesen Zeiten landen Politiker wegen einer unsauberen Wortwahl häufig in den Twitter-Trends und es wird nach Rücktritt gerufen. Gut, dass nicht jeder zurücktritt – sonst wäre die Fluktuation unter den Ministern höher als die der Trainer in der Fußball-Bundesliga.

Doch worin liegt der eigentliche Wert eines Rücktritts? Er ist die Anzeige eines Fehlers, bestenfalls das ehrliche Eingeständnis, das Amt nicht mehr zum Wohle des Landes fortführen zu können.