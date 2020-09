Kommunale Katastrophen-Warnsysteme sind in der Ortenau veraltet, teuer oder gar nicht vorhanden

Der Warntag wird vor allem Eines zeigen – die Warnkette ist, drei Jahrzehnte nach Ende des kalten Kriegs, löchrig. Und es hadert mit dem Übergang von der analogen zur digitalen Technik.

Nicht ansatzweise alle Gemeinden verfügen über Sirenen

Wer in der zweiten Lebenshälfte angekommen ist, dürfte sich an die regelmäßigen Sirenenübungen seit den Sechzigern erinnern. Da hat es das auch gegeben, nur ohne App und ohne Werbung. Das Bimbam um den Warntag aber spiegelt in keiner Weise wider, wie marode das System ist. Nur 32 der 51 Städte und Gemeinde in der Ortenau verfügen überhaupt noch über betriebsfähige Sirenen. Wann, aus welchem Anlass, und von wem sie ausgelöst werden, ist oft nicht klar.

So hat zum Beispiel die Warn-App Nina erst am Donnerstag wegen Coli-Bakterien im Trinkwasser von Bad Peterstal aufgeheult. Die Sirenen rufen, in manchen Orten, ab und an zur Feuerwehrprobe. Oder auch nicht. Wann werden sie eingesetzt, wenn sie denn überhaupt noch gehen? Bei Feuer? Bei Hochwasser? Bei welchen sonstigen Gefahren? „Es fehlt an einem Konzept“, sagt ein Insider.

Das ist nur ein Teil des Problems. Viele Städte und Gemeinden haben die Sirenen, die sie um die Jahrtausendwende ohne rechte Begeisterung vom Bund übernommen haben, schlicht stillgelegt – zu teuer.

Zentrale Alarmierung würde Feuerwehrfunk minutenlang lahmlegen

Der Rest ist Flickwerk: Eine zentrale Alarmierung von der integrierten Leitstelle im Offenburger Landratsamt aus ist am kommenden Donnerstag zum Beispiel kaum denkbar. Der Feuerwehrfunk wäre acht Minuten lang blockiert, sagt Urs Kramer, Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz beim Kreis.

Das will niemand auf seine Kappe nehmen. Also sollen die Kommunen freiwillig mitmachen und selbst auf den Knopf drücken. Die aber haben, wie Achern zum Beispiel, ihre Sirenen stillgelegt, einige haben, wie Oberwolfach, inzwischen digital aufgerüstet zu einer Art Ortssprechanlage, andere wiederum wursteln weiter mit der Technik aus den Sechzigern. Das alles auf einen Nenner zu bringen wäre teuer. Allein in Achern käme eine Reaktivierung der Sirenen auf rund 100.000 Euro – laufende Kosten noch nicht eingerechnet.

Und dann noch das: Vor rund 20 Jahren brannte es in Gamshurst. Ein Bürger drückte auf den Roten Knopf, die Sirene heulte los. Allein: In der Leitstelle gab es keinen Alarm, sie war nicht angeschlossen, die Feuerwehr bekam von dem Brand lange nichts mit, bis eine Rauchsäule über dem Ort stand.

Angesichts der kokelnden Trümmer wurde dann ein Beschluss gefasst: An jeden Knopf für die örtliche Sirene kam der Hinweis, doch bitte trotzdem noch die 110 zu wählen.