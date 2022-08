Fristverlängerung bei der Grundsteuer?

Scheitern mit Ansage: Absetzbewegung der Politik von eigenen Beschlüssen nicht überraschend

Nur vier Monate haben die Eigentümer der knapp 36 Millionen Grundstücke in Deutschland Zeit, um beim Finanzamt die Steuererklärung für die Neuberechnung der Grundsteuer abzugeben. Am 31. Oktober läuft die Frist aus. Doch erstmals deutet das Stuttgarter Finanzministerium eine Fristverlängerung an.