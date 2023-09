Noch gibt es keine Endzeitstimmung in der Villa Reitzenstein. Der seit zwölf Jahren amtierende Winfried Kretschmann wirkt nicht amtsmüde, im Gegenteil. Wenn nicht etwas Schicksalhaftes passiert, wird er die nächsten zweieinhalb Jahre bis zur Wahl durchziehen. Im Unterschied zu einst Erwin Teufel, dem sein Nachfolger Günther Oettinger im Nacken saß, muss er nicht befürchten, von seinen Grünen aus dem Amt gedrängt zu werden.

Neues Selbstbewusstsein bei CDU

Die Grünen werden den Fehler nicht machen, mit dem Makel des Königsmords behaftet zu sein. Doch je näher der Wahltermin rückt, desto mehr werden die Profilierungszwänge in der Landesregierung zunehmen. In der Grünen-Fraktion träumt mancher von einem prononciert linken Kurs. Dies kollidiert wiederum mit dem unter Fraktionschef Manuel Hagel wiedererwachten Selbstbewusstsein der CDU, die nach der Wahl 2021 noch auf den Knien in die Villa Reitzenstein rutschte. Die „Machtworte“ eines ansonsten am liebsten präsidial agierenden Kretschmann werden zunehmen.

Von Krisen getrieben

Wenn man alleine der Opposition glaubt, dann ist die Landesregierung in diesen zweieinhalb Jahren überall „gescheitert“, ob bei Energiewende und Windkraft, beim Bürokratieabbau oder Schulpolitik. Die Wirklichkeit ist anders als dieser Totalverriss, das Glas ist – je nach Betrachtung - halbvoll oder halbleer. An schon 2021 überzogenen grünen Wunschvorstellungen im Koalitionsvertrag, etwa 1000 neue Windräder, war eh nie zu glauben. Wie andere politische Akteure in Deutschland erwies sich auch die Landespolitik als Getriebener unterschiedlicher vor allem globaler Krisen. Sie hat sich im Management aber nicht schlecht behauptet, zumal im Vergleich mit der Dauerzankstelle Berlin.

Kretschmann kann stur sein

Allerdings ist es geboten, nicht mehr als nötig den Heiligenschein des Ministerpräsidenten zu polieren. Wenn der 75-Jährige es besser zu wissen glaubt, dann kann er stur werden. Beispiel Corona: Hier verrannte sich Kretschmann, als die Zeichen schon längst auf Lockerung standen. Das Gleiche gilt für sein Festhalten am achtjährigen Gymnasium.

Wirtschaftskrise droht

Für die Wähler wird in den kommenden Monaten aber nur ein Thema zentral sein. Das ist die sich zuspitzende Lage der Wirtschaft, die bedrohten Arbeitsplätze auch im Südwesten. Der Ministerpräsident warnt mit Recht vor disruptiven Prozessen bei der Transformation und sieht mit Sorgen auf die heraufziehende Wirtschaftskrise. Der Bürger wird seine Landesregierung im Umgang mit der Krise messen. Dagegen steht aber das Klein-Klein des Regierungsalltags, in dem sich ein Landeskabinett auch gerne mal mit dem Thema Radleasing für Landesbedienstete beschäftigt. Bürokratieabbau wäre offenbar auch an der Spitze angesagt.