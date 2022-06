Meinung

Steuerentlastung kommt an der Zapfsäule nicht an

Seit Anfang des Monats ist der Tankrabatt in Kraft. Benzin sollte um 35,2 und Diesel um 16,7 Cent pro Liter billiger werden. Doch an der Tankstelle sind die Preise so hoch wie im April. Das Schwarze-Peter-Spiel ist in vollem Gange.