Zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

Verbrechen an Frauen werden politisch instrumentalisiert

An diesem 25. November erstrahlen viele Gebäude in deutschen Innenstädten in orangefarbenem Licht - als Zeichen des Protests gegen Gewalt an Frauen. Doch die Politik sollte damit aufhören, Verbrechen an Frauen zu relativieren, wenn die Täter selbst aus bedrohten Zuwanderer-Milieus kommen.