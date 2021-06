Mit dem Staatstrojaner überschreitet die Politik eine rote Linie

Es ist der altbekannte Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel. Was auch immer die Sicherheitsbehörden machen, egal welche technischen Mittel und Einsatzmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen, die Kriminellen sind immer schneller und den Ermittlern mindestens einen Schritt voraus.

Sicherheitspolitik ist von daher ein ständiges Nachjustieren und Neuausrichten. Bund und Länder stehen in der Pflicht, die Polizei so auszurüsten, dass sie auf der Höhe der Zeit ist, Gesetze müssen an veränderte Gegebenheiten und technische Neuentwicklungen angepasst werden.

Und doch gibt es bei allem Tun Grenzen und rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen.