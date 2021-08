Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Urteile im NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und zwei weitere Mittäter bestätigt. Die braune Terrorzelle NSU ist damit Geschichte. Doch die politische Aufarbeitung muss weitergehen.

Unspektakuläres Ende eines in jeder Hinsicht außergewöhnlichen und alle Dimensionen sprengenden Prozesses: Mit einer schlichten schriftlichen Entscheidung hat der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs die Revisionen der Angeklagten im NSU-Verfahren verworfen.

Die Urteile des Oberlandesgerichts München gegen Beate Zschäpe, das letzte lebende Mitglied der rechtsextremen Zwickauer Terrorzelle, und weitere Mittäter sind damit rechtskräftig. Nur den Teilfreispruch des Angeklagten André E. hat der BGH aufgehoben.

Eine Neuauflage des Mammutverfahrens wird es damit nicht geben, die Bundesanwaltschaft kann die Aktendeckel schließen. Der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund (NSU) ist Geschichte, Beate Zschäpe muss wegen ihrer Mitwirkung an den menschenverachtenden und brutalen Morden an zehn Frauen und Männern hinter Gitter, auch wenn sie selber nicht direkt an den Taten beteiligt war.