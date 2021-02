„Wechseljahre“: Das Wort ist so doof wie weise. Dumm ist es, weil es nach Abstellgleis klingt. Etwa so: Bitte beachten Sie, wir wechseln jetzt die Richtung, es geht künftig nur noch abwärts, und am Ende der Reise erwartet Sie ein Prellbock: Schluss, Aus, Exitus.

Weise ist der Begriff „Wechseljahre“, weil er daran erinnert, dass der Weg durchs Leben aus ständigen Wechseln besteht. Aus Kleinkindern werden Jugendliche, werden Erwachsene…

In alten Zeiten haben sich die Menschen diesen Zusammenhang immer wieder bewusst gemacht – und sei es durch Malereien wie „Die sieben Lebensalter“. Das Werk war noch 2020 in der großen Hans-Baldung-Grien-Ausstellung der Kunsthalle Karlsruhe zu sehen.