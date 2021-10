Nach dem Tod eines älteren Mannes am Samstag am Baden-Badener Augustaplatz ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Zusammenhangs mit einem Geldbörsenraub.

Der Mann war am Samstagmittag in einem Gespräch urplötzlich zusammengebrochen, jede Hilfe kam zu spät. Gesucht wird jetzt ein Mann, der in der Kongresshaus-Tiefgarage und deren Treppenhaus unterwegs war.

Nach den aktuellen Ermittlungen der Polizei war dem Senior im dritten Untergeschoss der Tiefgarage von einem Unbekannten die Geldbörse abgenommen worden. Ob es dabei zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen war, gilt es laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg noch zu klären.

Jedenfalls habe der Hochbetagte – das genaue Alter gab die Polizei auch auf Nachfrage nicht an – danach mit seinem Auto die Tiefgarage verlassen, seinen Wagen abgestellt und sich gegen 11.50 Uhr an einen Busfahrer im näheren Bereich gewandt. Während des Gesprächs mit dem Busfahrer brach der Mann zusammen. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Polizei ermittelt bis in den frühen Abend am Baden-Badener Augustaplatz

Die Ermittlungen am Augustaplatz dauerten am Samstag bis in die frühen Abendstunden. Das Ziel war es laut Polizei, nähere Informationen zu dem Tod des Mannes, aber auch zu den Geschehnissen davor in Erfahrung zu bringen.

Dazu befragten die Beamten Zeugen, Kriminaltechniker suchten den Bereich um den Augustaplatz und die Tiefgarage von der Kriminaltechnik nach Spuren abgesucht. Nachdem zunächst nicht klar gewesen war, wo sich das Auto des Mannes befand, wurde es in der Abfahrt der Tiefgarage gefunden und ebenfalls Gegenstand der kriminaltechnischen Untersuchungen.

Eine am Sonntag in Freiburger Universitätsklinik vorgenommene Obduktion des Leichnams ergab, dass der Rentner an einer inneren Ursache verstorben ist. Inwieweit es einen Zusammenhang zwischen der Wegnahme der Geldbörse und dem Tod des Mannes gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Suche der Polizei konzentriert sich dabei eben auf jenen Mann, der zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr in der Tiefgarage und im dortigen Treppenhaus unterwegs war. Er trug laut Zeugenaussagen dunkle Kleidung und eine dunkle Basecap.