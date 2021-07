Hinter Florent Muslija liegt ein bewegtes Jahr. Auf die Heirat mit seiner Frau Selma im November 2020 folgte für den Fußballprofi aus Sasbach Ende Februar die Geburt seines Sohnes.

Ereignisse, die den 23-Jährigen beflügelten. „Unser Nachwuchs war das Schönste, was mir im Leben passieren konnte. Das hat mir Energie gegeben“, sagt Muslija im BNN-Gespräch während des Trainingslagers in Rotenburg an der Wümme (östlich von Bremen), wo sich der Zweitligist Hannover 96 auf die am 24. Juli (20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Erstliga-Absteiger Werder Bremen beginnende Saison vorbereitet.

Es war eine Achterbahnfahrt, am Ende ging es für mich persönlich nach oben. Florent Muslija, Profi von Hannover 96 zur Saison 2020/21