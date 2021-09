Auto eines alkoholisierten Fahrers in Bad Wildbad überschlägt sich

Ein 53-Jähriger alkoholisierter Fahrer verursachte am Montagmorgen gegen 5.50 Uhr bei Bad Wildbad einen Verkehrsunfall. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Mit etwa 1,3 Promille und ohne Führerschein war am Montagfrüh gegen 05.50 Uhr ein 53-jähriger Seat-Fahrer auf der Landesstraße 351 von Bad Wildbad kommend in Richtung Enzklösterle unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts in den Grünstreifen und prallte gegen eine Mauer, wie die Polizei mitteilte.

In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der 53-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, musste ferner eine Blutprobe abgeben.