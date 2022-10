100 Jahre Radsportvereins Yburg Steinbach: Mitglieder erinnern sich

In Kürze reisen die Mitglieder des Radsportvereins (RSV) Yburg Steinbach nach Paris, um das 100-jährige Bestehen des Vereins mit dem Besuch bei der Rennradbahn-Weltmeisterschaft zu krönen.

Mit dem Besuch erinnern die aktiven Radsportler auch an die Spitzenzeiten des Radfahrsports in ihrem Verein. Denn 2002 holte der RSV-Fahrer Karl Wäldele bei der Weltmeisterschaft im englischen Manchester den Titel des Vize-Weltmeisters für Deutschland.

„Karl Wäldele ist ein Urgestein des RSV“ und steht heute als zweiter Vorsitzender im Dienst des Vereins, berichtet ein Mitglied. So wie Wäldele hat der RSV Yburg im Laufe seiner 100-jährigen Geschichte einige Profiathleten hervorgebracht.

Hermann Eckerle wird in den Vereinsannalen ebenso als herausragender Athlet genannt, der etliche Meistertitel nach Steinbach geholt hatte. In 36 Jahren seiner Zeit als aktiver Sportler ging er 986-mal an den Start und belegte bei 162 Rennen den ersten Platz. Ein weiterer erfolgreicher Athlet war Dominik Rauch, der bis 1993 den Verein über die Region hinaus bekannt machte.

Gegründet hat sich der Verein im Mai des Jahres 1922. Das war laut Vereinschronik ein Inflationsjahr, in welchem „ein Pliseerock für die Dame immerhin 46 Millionen Mark“ gekostet hatte. Gleich zu Beginn zählte der Verein rund 70 Mitglieder. Als erster Vorstand wird der Name Wilhelm Ernst genannt.

1926 erster Meistertitel

Sportlich ging es schon im Sommer 1925 los. Damals fand laut Chronik das erste Radrennen in Verbindung mit einem Fest statt. Im Mittelpunkt des Festes stand die feierliche Weihe des Vereinsbanners.

Ein Jahr später richtete der Verein die Gaumeisterschaft im Straßenrennen aus, heimste gleich den Meistertitel ein und errang den 2. Platz bei der badischen Meisterschaft der Straßenfahrer. Als erfolgreicher Athlet wird mit dem Rennen Rudolf Wäldele genannt, der Vater des heutigen zweiten Vorsitzenden.

1933 von Nazi-Regime aufgelöst

Die sportlich erfolgreiche Phase hielt an, bis der Verein 1933 vom Nazi-Regime aufgelöst wurde. Sämtliche Aktivitäten kamen zum Erliegen. Nach dem Krieg und mit Beginn der französischen Besatzung ging dann plötzlich die Vereinsfahne verloren.

Erst im Jahr 1951 gab es unter den Radsportlern wieder genügend Elan, um sich neu zu formieren. Seinerzeit wählten 50 Mitglieder Rudolf Graf zum ersten Vorsitzenden. Im gleichen Jahr der Neugründung richtete der Rad- und Motorsportverein Yburg das erste Radkriterium aus.

1954 wurde bei einem Sommerfest als Festhöhepunkt das neu angeschaffte Banner geweiht. Ein fester Programmpunkt in den Jahreskalendern seit Gründung bis Anfang der 1970er Jahre waren die Korsofahrten im gesamten süddeutschen Raum, bei denen rund 30 Jungen und Mädchen den Verein repräsentierten.

Parallel dazu hatte sich auch eine gemischte Gruppe von Kunstradfahrern gegründet. Historische Bilder aus den 1950er Jahren zeugen von der Akzeptanz dieser Randsportart.

1970 Schritt in Breitensport

Ab den 1970er Jahren wagte der Verein den Schritt in den Breitensport und begann mit dem regelmäßigen Volksradfahren ein größeres Publikum anzusprechen.

Wenige Jahre später rundete ein Volkslauf am 1. Mai das Volksradfahren ab. Mit so genannten Bambi-Rennen versuchte der RSV gezielt die Jugendlichen für den Radfahrsport zu gewinnen, so auch 1975, als die Verantwortlichen mit einigen Jahren Verspätung das 50-jährige Bestehen feierten.

Ein Kuriosum ereignete sich 1976 bezüglich der seit Kriegsende verschwundenen Vereinsstandarte: Ein Dortmunder, der in Frankreich Urlaub machte und selbst einen Turnverein leitete, entdeckte die seit Kriegsende verschollene Vereinsfahne. Er fühlte sich verpflichtet, die Fahne dem Verein zurückzugeben, und kontaktierte den Steinbacher Verein. Es hatte sich herausgestellt, dass ein französischer Soldat die Steinbacher Standarte seiner Tante in Südfrankreich geschenkt hatte. Seither gibt es bei den Radfahrsportlern zwei Vereinsbanner.

Die Umbenennung in RSV erfolgte 1994. Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet der RSV Radrennen, an denen regelmäßig Profis teilnehmen und die fest in den Veranstaltungskalender der Gemeinde gehören.