11.000 Euro Schaden: Gartenhütte brennt in Baden-Baden ab

Das Gebäude war beim Eintreffen der Feuerwehr schon nicht mehr zu retten. Nun wurde klar, dass das Feuer in der Umgebung noch weitere Schäden angerichtet hat. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

In Friedhofsnähe

Im Baden-Badener Stadtteil Varnhalt hat am späten Sonntagabend eine Gartenhütte in der Nähe des Friedhofs gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr um 22.22 Uhr auf das Gelände gerufen, wo die Hütte bereits vollständig in Flammen stand.

Nachdem die Polizei sich zunächst einen Überblick über die Lage vor Ort verschaffen musste, ist das Ausmaß des Schadens nun klar. Während die Hütte niedergebrannt ist, wurde außerdem ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Anhänger in Mitleidenschaft gezogen.

Auch ein angrenzendes Gebäude hat den Brand nicht unbeschadet überstanden und wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden soll knapp 11.000 Euro betragen.

Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen übernommen und prüfen unter anderem, ob das Feuer auf Brandstiftung zurückgehen könnte.