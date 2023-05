Der junge Mann ist beim Bezahlen mit Falschgeld in Baden-Baden erwischt worden. Die Polizei ermittelt weiter.

Ein 15-Jähriger hat am Freitag gegen 14.30 Uhr in einem Kiosk in der Innenstadt versucht mit einem falschen 50 Euro Schein zu bezahlen.

Im Rahmen einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte ein weiterer falscher Euroschein gefunden werden. Zudem besteht der Verdacht, dass der junge Mann bereits am Donnerstag mit Falschgeld Sachen gekauft hat. Die Ermittlungen dauern an.