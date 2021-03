20-Jähriger entblößt sich in Baden-Baden vor zwei Frauen

Gegen 14 Uhr hat sich in der Ooser Bahnhofstraße in Baden-Baden ein Mann vor zwei vorbeilaufenden Frauen enthüllt. Polizeibeamte konnten den 20-Jährigen unmittelbar im Anschluss festnehmen.

Ein 20 Jahre alter Mann hat sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Ooser Bahnhofstraße in Baden-Baden vor zwei Frauen entblößt. Wie die Polizei mitteilt, konnten Beamte den Mann unmittelbar im Anschluss in Tatortnähe festnehmen. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.