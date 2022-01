20-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss durch Baden-Baden

Ein 20-Jähriger ist am Montagabend unter Drogeneinfluss in Baden-Baden Auto gefahren. Die Polizei kontrollierte ihn, nachdem er versuchte, vor einer Streife zu flüchten.

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Baden-Baden am Montagabend einen 20-jährigen Autofahrer erwischt, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Streife den Mann gegen 21 Uhr am Geländer eines Parkdecks in der Rheinstraße.

Als der 20-Jährige den Polizeiwagen sah, entfernte er sich fluchtartig, sodass die Beamten das Parkdeck aufsuchten. Dort angekommen, kontrollierten sie den Mann, der gerade Ausparken wollte. Sie erkannten Anzeichen dafür, dass er der 20-Jährige Betäubungsmittel eingenommen haben könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Der 20-Jährige musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige.