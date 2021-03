Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat in der Nacht auf Montag in der Hubertusstraße Richtung Schwarzwaldstraße in Baden-Baden die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen mehrere Fahrzeuge geprallt. Laut Mitteilung der Polizei war der junge Mann vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Gegen 0 Uhr prallte der 20-Jährige mit seinem BMW gegen einen auf der linken Seite geparkten Fiat Punto. Durch den Aufprall schleuderte der Fiat gegen einen Holzzaun, wodurch das Heck des Wagens wegriss. Der BMW des Fahrers prallte vom Bordstein abgelenkt gegen einen zweiten geparkten Wagen, bevor er nach der Kollision mit einem Hyundai zum Stehen kam.

Beim Aufprall erlitt der junge Mann leichte Verletzungen, daher brachten ihn Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Alle vier Fahrzeuge Alle vier Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen von der Fahrbahn verbracht werden. An den Autos sowie am angebrachten Holzzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.