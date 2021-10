21-Jähriger und 15-Jährige gehen in Discounter in Baden-Baden aufeinander los

Ein 21-Jähriger und eine 15-Jährige haben ihre Streitigkeiten am Dienstagabend in einem Discounter in der Lichtentaler Straße in Baden-Baden ausgetragen. Wie die Polizei mitteilt, soll der 21-Jährige gegen 21.45 Uhr die 15-Jährige, die in einer Frauengruppe unterwegs war, angerempelt haben. Es entwickelte sich ein handfester Streit zwischen den beiden, der sich später vor den Laden verlagerte und zu einer Schlägerei ausartete.

Die herbeigerufene Polizei stellte anschließend anhand eines Atemalkoholtests einen Wert von 1,3 Promille bei der 15-Jährigen fest. Der Wert ihres Kontrahenten lag sogar noch höher. Beide Beteiligte mussten vor Ort medizinisch versorgt werden, da sie sich bei dem Kampf leicht verletzt hatten. Anschließend wurde die 15-Jährige ihren Eltern übergeben.

Die Polizei ermittelt derzeit zu den näheren Umständen der Auseinandersetzung.