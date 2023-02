25 Jahre Aquensis Verlag in Baden-Baden: „Das geschriebene Wort liegt uns am Herzen“

Die Aquensis Verlag Pressebüro Baden-Baden GmbH hat in diesem Jahr allen Grund zur Freude. Das in der Kurstadt fest verwurzelte Unternehmen mit Sitz am Pariser Ring 37 feiert sein 25-jähriges Bestehen. Geschäftsführerin Andrea Söhner und Daniel van Steenis, der am 1. Januar in die Verlagsleitung eingestiegen ist, blicken im Gespräch mit dieser Redaktion auf eine bewegte und bewegende Firmengeschichte zurück. Und auch in die Zukunft ist ihr Blick gerichtet.

Die Ursprünge des Unternehmens reichen bis 1994 zurück. Damals gründete Manfred Söhner ein Redaktionsbüro in der Langen Straße 89. 1991 hatte der frühere Pressesprecher der Bäder- und Kurverwaltung (BKV), der ab 1985 in Diensten der damaligen Kurdirektorin und späteren Baden-Badener Oberbürgermeisterin Sigrun Lang stand, bei der BKV gekündigt.

Nach Schlaganfall zurück ins Leben gekämpft

Im Jahr darauf der Schock: Im Alter von 42 Jahren erlitt Söhner einen Schlaganfall. „Obwohl er danach linksseitig gelähmt war und im Rollstuhl saß, ließ er sich nicht hängen“, erzählt die Witwe des 2018 im Alter von 67 Jahren gestorbenen Firmengründers. „Er hat sich Schritt für Schritt ins Leben zurückgekämpft und schon bald wieder auf eigenen Beinen gestanden.“

Wir haben unser Portfolio im Lauf der Zeit erweitert. Andrea Söhner, Geschäftsführerin

Nach dem Schlaganfall begann der passionierte Schreiber zunächst von zu Hause aus zu arbeiten. Dann mietete er das kleine Büro in der Langen Straße. Intensiv und mit zunehmendem Erfolg widmete er sich der klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 1996 gab er mit „Fröhlich im Alltag“ von Radio-Urgestein Heinz Siebeneicher das erste Buch und mit „Rendezvous Baden-Baden“ das erste Magazin heraus.

1998 unterzeichnete das Ehepaar Söhner den Vertrag für die Pressebüro Baden-Baden GmbH. Seit 2003 ist das Maison Paris im Stadtteil Cité der Sitz des Verlages, der seit 2005 seinen heutigen Namen trägt. Dazu Söhner: „Gereon Wiesehöfer, der bei uns die Redaktion und das Lektorat betreut, stammt aus Aachen, der Stadt des Thermalwassers – Urbs Aquensis. Wir fanden, der Name klingt gut und passt ausgezeichnet zu Baden-Baden.“

Zwar kümmere sich der Verlag bis heute auch um die klassische Pressearbeit. „Allerdings steht diese nicht mehr so im Vordergrund“, sagt Andrea Söhner. „Wir haben unser Portfolio im Lauf der Zeit erweitert.“

Seit 20 Jahren gebe es das mittlerweile internationale Gästejournal „Baden-Baden exklusiv“, das 15 Jahre lang nur in russischer Sprache angeboten wurde. Seit 2018 erscheint es dreisprachig. Ebenfalls seit 2003 existiert das Stadtteilmagazin „La Cité“, mit dem der Verlag die gesamte Konversion des gleichnamigen Stadtteils begleitet hat.

Kindermagazin als Herzensangelegenheit

Als besonderes Herzensanliegen ihres Mannes, „das ich in seinem Sinne fortführe“, bezeichnet die Geschäftsführerin das Kindermagazin „Babsi“.

Ursprünglich, so sagt sie, habe die Stadt das Heft herausgegeben, es aus finanziellen Gründen aber eingestellt. „2006 ließen wir die Kinderzeitschrift in neuer Aufmachung und mit größerem Umfang aufleben. Seither wird sie unter anderem an den Grundschulen kostenlos verteilt.“

Gemeinsam mit unserem Team möchten wir den Verlag in die Zukunft führen. Andrea Söhner, Geschäftsführerin

Zum Produktangebot gehören bereits seit vielen Jahren Infobroschüren für Unternehmen, Institutionen und Kommunen, Jubiläumsschriften, Kundenmagazine und Programme. Auch in der Buchsparte hat sich der Verlag längst einen Namen gemacht. Das Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 100 Titel.

Darunter Bildbände und Stadtführer über Baden-Baden und die Region, Sachbücher, Biografien, Romane, Novellen, Lyrikbände, badische Sagen, Krimis, Kinderbücher, Kalender und fremdsprachige Werke. Kurzum: „Das geschriebene Wort liegt uns am Herzen.“

Stolz auf die treuen Mitarbeiter

Besonders stolz ist Söhner auf ihr kleines, sehr engagiertes Mitarbeiterteam, zu dem auch Annette Dresel, Marion Kleinjans, Klaus Eichberger und ein ausgewählter Stamm von festen freien Mitarbeitern gehören. „Sie halten dem Verlag seit vielen Jahren die Treue. Als mein Mann 2015 erneut erkrankt ist, haben sie mir sehr den Rücken gestärkt“, erzählt Söhner, die 2018 den Verlag übernahm.

Jetzt, fünf Jahre später, holte sie sich mit Daniel van Steenis einen Fachmann aus dem Verlagswesen an ihre Seite. Der 55-jährige Marketing-Profi will „mit neuen Ideen und frischem Wind das Schiff auf Kurs halten und noch ein paar PS draufgeben“, wie die beiden betonen. „Gemeinsam mit unserem Team möchten wir den Verlag in die Zukunft führen.“