32-Jähriger wird bei Diebstahl in Baden-Baden erwischt und sitzt nun in Haft

Ein Mann hat am Montagabend in Baden-Baden in einem Supermarkt geklaut. Trotz Gegenwehr, gelang es der Ladendetektivin und Passanten ihn festzuhalten.

Ein 32-Jähriger ist am Montagabend in Baden-Baden bei einem Diebstahl erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Ooser Bahnhofstraße.

Eine Ladendetektivin hatte den Mann beim Stehlen beobachtet. Als er den Laden verließ, sprachen sie und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den 32-Jährigen an. Als sie ihn festhielten, wehrte sich der Dieb so stark, dass er entkommen konnte. Sowohl die Detektivin als auch Passanten verfolgten ihn aber und hielten ihn schließlich bis zur Ankunft der Polizei fest.

Der 32-Jährige war bereits vorbestraft und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Er erließ Haftbefehl gegen den 32-Jährigen, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.