40-Jähriger fährt mit 1,8 Promille Auto in Baden-Baden

Die Polizei stellte bei einer Verkehrskontrolle in Baden-Baden in der Nacht zum Montag 1,8 Promille Alkohol im Blut eines 40-jährigen Autofahrers fest.

Ein 40-jähriger Mann ist in der Nacht zum Montag gegen 3 Uhr mit 1,8 Promille Alkohol im Blut in Baden-Baden Auto gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle in der Fremersbergstraße war es für die Beamten offensichtlich, dass der Mann nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu fahren, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei entzog dem Mann den Führerschein

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 40-Jährigen eingezogen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.