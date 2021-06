40-jähriger in Baden-Baden fährt unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in Baden-Baden ist bei einem Fahrer ein Alkoholspiegel von über 2 Promille festgestellt worden. Die Polizei nahm den Mann über Nacht in Schutzgewahrsam.

Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein 40-jähriger Mann wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss an der Weiterfahrt gehindert. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden kontrollierten den Fahrer in der Nacht auf Dienstag gegen 1.45 Uhr in der Ooser Hauptstraße und stellten nach einem durchgeführten Atemalkoholtest fest, dass der Mann mit 2,6 Promille mit seinem VW unterwegs war.

Eine Blutentnahme auf dem Revier wurde angeordnet. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung musste der Mann zudem die restliche Nacht in Schutzgewahrsam verbringen. Den Fahrer erwartet eine Anzeige und Fahrverbot.