41-Jähriger bei Streit in Baden-Baden verletzt

Bei einem Streit in einer Wohnung in Baden-Baden hat ein 33-Jähriger am Mittwochabend scheinbar einen 41-Jährigen im Gesicht verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Wie die Polizei mitteilte, sollen der 33-Jährige und der 41-Jährige am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr in einer Wohnung in der Straße „Im Eichelgarten“ in Baden-Baden aneinandergeraten sein. Der 33-Jährige soll sein Gegenüber im Gesicht verletzt haben.

Der stark alkoholisierte 41-Jährige musste durch Helfer des Rettungsdienstes medizinisch versorgt werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.