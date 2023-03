Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in eine Polizeikontrolle in Baden-Baden geraten. Die Beamten stellten einen Alkoholwert von über einem Promille fest.

Ein 41-jähriger Autofahrer muss sich nach einer Trunkenheitsfahrt am späten Sonntagabend in Baden-Baden nun rechtlich verantworten. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann gegen 23.20 Uhr in eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Rotenbachtalstraße. Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von über einem Promille fest.

Nach der Blutentnahme beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.