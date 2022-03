41-Jähriger verursacht Unfall unter Drogeneinfluss in Baden-Baden

Unerlaubt flieht ein 41-Jähriger vom Unfallort in Baden-Baden. Der Autofahrer ist ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs.

In Baden-Baden hat sich am Dienstagabend ein 41-jähriger Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der flüchtige Fahrer die Gernsbacher Straße in Richtung Sophienstraße, als er um 19 Uhr mit einem Verkehrsschild kollidierte.

Danach entfernte sich der Unfallverursacher über den Leopoldplatz in Richtung Bertholdplatz. An diesem beschädigte er erneut mehrere Poller und flüchtete nach dem Abstellen seines Fahrzeugs zu Fuß weiter.

Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Fahrer in der Maria-Viktoria-Straße vorläufig festgenommen werden. Der 41-Jährige fuhr ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.