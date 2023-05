42-Jährige bedroht und beleidigt Bahnmitarbeiter in Baden-Baden

Eine Frau hat sich am Sonntagabend gegenüber einem Mitarbeiter am Baden-Badener Bahnhof aggressiv verhalten. Sie bedrohte und beleidigte den Mann.

Am Sonntag

Eine 42-Jährige hat am Sonntagabend einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof in Baden-Baden beleidigt und bedroht. Wie die Polizei mitteilte, belästigte die Frau andere Reisende auf dem Bahnsteig mit dem Hören von lauter Musik.

Der Mitarbeiter sprach die Frau auf ihr Fehlverhalten an, worauf sie aggressiv und ungehalten reagierte. Sie beleidigte und bedrohte den Mitarbeiter verbal. Eine Streife der Bundespolizei Offenburg konnte die Situation vor Ort beruhigen. Die Frau muss nun mit Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung rechnen.