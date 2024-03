Weil sie eine Kurve zu eng genommen hatte, ist eine Frau am Mittwochabend in Baden-Baden mit einem entgegenkommenden Auto frontal kollidiert.

Zu einem Unfall zwischen einer 45-Jährigen und einem 79-Jährigen ist es in Baden-Baden am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr gekommen. Die Polizei teilte mit, dass die Autofahrerin von der Sandweierer Straße nach links in den Nordring abbog und dabei auf die Gegenfahrbahn geriet, weil sie die Kurve zu eng nahm.

Der Unfallgegner der Frau verletzte sich leicht

Daraufhin kollidierte sie frontal mit dem Auto des entgegenkommenden Fahrers. Der 79-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.