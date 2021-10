5.000 Euro Sachschaden: Unbekannter rammt geparktes Auto an der Cité Baden-Baden und flüchtet

Nach einer Unfallflucht am vergangenen Freitag an der Citè Baden-Baden haben die Beamten des Polizeireviers die Ermittlungen aufgenommen. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, soll sich der Vorfall am Freitag zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr ereignet haben.

Als der Besitzer eines grauen Golfs zu seinem auf dem Parkdeck 1 abgestelltem Auto zurückkehrte, fand er einen Schaden von knapp 5.000 Euro vor. Ein bislang Unbekannter kollidierte beim Ein- und Ausparken mit dem Fahrzeug und hinterließ im Bereich des linken vorderen Kotflügels einen enormen Schaden .

Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Baden-Baden bittet diejenigen, die den Unfall beobachtet haben könnten, sich beim Revier unter der (0 72 21) 68 01 20 zu melden.