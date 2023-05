Ein 83-jähriger Mann ist am Montag aus einem Fenster in Lichtental gefallen. Die Polizei ermittelt nun.

Am Montagmorgen hat sich in Lichtental ein Unfall mit tragischen Folgen ereignet. Ein 83-Jähriger stürzte aus dem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss etwa vier Meter nach unten in den Vorgarten des Hauses.

Der Mann wurde nach ersten Rettungsmaßnahmen mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen nicht vor.