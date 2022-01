Ein 84-jähriger Mann aus Baden-Baden wird derzeit vermisst. Seit Donnerstagabend ist er nicht in ein Pflegeheim zurückgekehrt. Die Polizei hat jetzt Fotos des Seniors veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um deren Hilfe.

Mitarbeiter eines Pflegeheimes in der Balger Straße in Baden-Baden und die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt sind derzeit auf der Suche nach dem vermissten Jakob K.

Der 84-Jährige hatte die Pflegeeinrichtung am Donnerstag gegen 19.15 Uhr verlassen und ist nach Polizei-Angaben seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befinde.

Jakob K. ist etwa 1,64 Meter groß und hat kurze weiße Haare. Er trägt eine braune Jacke und eine braune Mütze. An der Kleidung sind sein Name und der Name des Altenheims auf einem Schild angebracht.

Informationen über einen möglichen Hinwendungsort liegen Polizei und Pflegeheim nicht vor. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer (0781) 21-2820 zu melden.