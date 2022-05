Verkehrsunfall am Dienstag

85-Jährige stirbt an Verletzungen nach Kollision in Baden-Baden

Nachdem ein Mann am Dienstag in Baden-Baden eine rote Ampel überfahren hatte, ist es zu einer Kollision gekommen. Eine 85-jährige Autofahrerin ist noch am selben Tag an den Unfallverletzungen verstorben.