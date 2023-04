Hinweise erbeten

93-Jährige in Baden-Baden angefahren: Polizei sucht Verursacherin

Eine 93 Jahre alte Frau ist am Samstag gegen 15 Uhr in Baden-Baden im Hof ihres Anwesens in der Beuerner Straße von einem Auto erfasst worden. Nun wird die Verursacherin gesucht.